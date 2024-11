Grecia, i convocati per la Nations League: la scelta su Mandas

I biancocelesti, con la vittoria di ieri proseguono il momento positivo e prima della sosta saranno impegnati con il Porto in Europa League e con il Monza in Serie A. I campionati verranno interrotti per le Nazionali: presto scopriremo su chi potrà contare Baroni durante il periodo di interruzione. Al rientro ci sarà un calendario impegnativo, la Lazio dovrà affrontare squadre molto forti tra campionato e coppa.

Grecia, la decisione su Mandas

In questo momento sono usciti i convocati della Grecia e tra i giocatori è presente anche Mandas: il portiere della Lazio affronterà Inghilterra e Finlandia, per quelle che saranno le ultime partite del girone di Nations League.

La lista dei convocati della Grecia