CdS| Sarri, segnale a Lotito: "Questo gruppo ha futuro"

Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri in conferenza stampa post-Torino ha raccomandato ai suoi di non guardare la classifica, ma solo il presente. Per raggiungere il quarto o quinto posto ci sarà da lottare duramente fino a fine stagione, i Quarti di Finale di Champions League restano un sogno con la partita di ritorno da giocare all'Allianz Arena di Monaco e poi c'è la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. La stagione è ancora apertissima, Sarri resta positivo, ma l'emergenza infortuni è impellente.

La partita col Torino può rappresentare l'ennesima svolta della stagione. Sarri però nel post-partita ha colto l'occasione per mandare un segnale al patron biancoceleste: “purtroppo in queste tre stagioni, per un motivo o per un altro, abbiamo sempre dovuto iniziare come fosse un anno zero, ma questo è un gruppo predisposto al lavoro, lascia sensazioni positive, ha voglia di crescere. Speriamo che l’evoluzione sia positiva e che il prossimo anno non si riparta da zero”. Il mister è dunque stato chiaro, vuole già cominciare a programmare la rosa della prossima stagione, la palla ora passa a Lotito. L'organico biancoceleste se adeguatamente rinforzato nei punti deboli può avere un futuro ricco di sorprese, a patto di lavorarci per tempo. Dopo la fantastica cavalcata della scorsa stagione, Mau si aspettava il tanto famigerato salto di qualità, è però evidente come adesso serva un progetto più ampio, che lo convinca, altrimenti si dovrà agire. Il contratto di Sarri scade nel 2025 o prolunga rinnovando o lascia, molto dipenderà dalla stagione e da Lotito.

La panchina della Lazio ultimamente è stata molto chiacchierata e l'ultima suggestione, deriva dalle parole post Porto-Arsenal dell'ex Sergio Conceicao: “permettemi di dire forza Lazio”. I tifosi sono impazziti per queste dichiarazioni e come affermato dallo stesso tecnico portoghese, in futuro si vede in Italia, ma ha già un altro tipo di mercato rispetto alla Lazio, che ai tempi di Tare lo aveva sondato, ma ci si era fermati solamente lì. Dal Porto, Conceicao, se ne andrebbe solo per una big e tanto per chiarire chiederebbe a Lotito molti più giocatori di Sarri…