Il Tempo| Avanti con Provedel

Come riportato da Il Tempo, La Lazio e Provedel hanno trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale con un importante adeguamento economico in favore del portiere ex Spezia. Il giusto riconoscimento per l'estremo difensore, che ha sempre assicurato grande affidabilità tra i pali e prestazioni superlative, tanto da essere eletto “Miglior Portiere della Serie A 2022/2023”. Le sue performance gli hanno anche assicurato un posto in pianta stabile nell'organico della Nazionale e si giocherà fino all'ultimo le sue chance per essere il portiere titolare all'Europeo di quest'estate. Dopo le 21 clean sheet dello scorso anno Provedel ha raggiunto in questa speciale classifica, portieri del calibro di Cudicini, Rossi e Buffon. Anche in questa stagione il portiere biancoceleste si sta mettendo in luce per le sue qualità, percorso poi coronato anche dallo storico gol allo scadere contro l'Atletico Madrid. Dopo queste prestazioni da due anni a questa parte, il rinnovo era d'obbligo con Provedel che arriverà a guadagnare 2 milioni di euro l'anno, il doppio di quanto percepisce ora.

Il rinnovo del portiere è il primo di una lunga serie che la Lazio ha in programma, a breve si riparlerà con Zaccagni, con l'esterno che vuole rimanere in biancoceleste e la Lazio è intenzionata a soddisfare la sua disponibilità, ora serve la stretta decisiva. Stesso dicasi per Romagnoli a cui Lotito aveva promesso un adeguamento in caso di raggiungimento della Champions League nella passata stagione e dopo un'estate impegnativa, il Patron vuole rispettare tutti gli impegni. I rapporti con l'entourage di Romagnoli, lo stesso di Patric, sono ottimi, il rinnovo dunque dovrebbe essere solo una formalità.