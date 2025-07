Twente-Lazio di Europa League: sanzionati tifosi olandesi per ululati razzisti verso Tchaouna

Era il 24 ottobre del 2024 quando si disputò il match di Europa League Twente-Lazio. Una partita che vide protagonista assoluta la squadra biancoceleste, allenata a quel tempo da Marco Baroni, uno 0-2 con i capitolini che viaggiavano forte in Europa vivendo una grandissima fase di crescita.

A tener banco però fu anche un bruttissimo episodio di matrice razzista, ovvero gli ululati che arrivarono dagli spalti olandesi da parte di alcuni tifosi del Twente, vittima di tutto ciò il calciatore della Lazio, Loum Tchaouna. Poche ore dopo arrivò una sanzione non da poco da parte della Uefa ma proprio oggi però è giunta una ulteriore penalizzazione per i tifosi protagonisti del becero gesto.

Loum Tchaouna

La prima sanzione poche ore dopo la partita

Costarono caro gli ululati razzisti da parte di alcuni tifosi olandesi del Twente in occasione del match di Europa League contro la Lazio. La Uefa stabilì che, in occasione della prossima partita casalinga del Twente in Europa League, contro i belgi del Royale Union Saint-Gilloise, una parte dello stadio De Grolsch Veste debba rimanere chiusa e così è stato. Inoltre alla società di Enschede fu inflitta una sanzione economica di ben 83mila euro.

L'ulteriore verdetto di oggi

L’esterno francese Loum Tchaouna era stato attaccato dal pubblico del De Grolsch Veste con degli ululati razzisti che sono costate pesanti sanzioni al club olandese. Negli scorsi mesi, inoltre, la società ha portato avanti un’indagine interna che ha già emesso sedici divieti di accesso allo stadio, oltre a diverse multe, nei confronti di alcuni tifosi, anche minorenni. A riportarlo è twenteinsite.nl.