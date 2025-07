Conceicao ricorda Viganò: “Ciao fratello di tante avventure”

La notizia della morte dello storico massaggiatore Sergio Viganò ha scosso tutto il mondo Lazio, in particolare quel gruppo squadra che ha condiviso con lui momenti indimenticabili. Non solo la Lazio ha espresso il proprio cordoglio, in questi minuti anche Sergio Conceicao ha voluto mandare un messaggio d’amore verso i suoi confronti.

Sergio Conceicao ricorda lo storico massaggiatore Viganò

Ciao Viga, mago dei muscoli e fratello di tante avventure. Saluta i ragazzi che son sicuro ti stanno aspettando, ti voglio bene. R.I.P

La storia Instagram