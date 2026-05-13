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FINALE COPPA ITALIA | LIVE LAZIO-INTER 0-1

14' Thuram

Patrizio Pasqualini /
coppa italia
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14' Thuram

Patrizio Pasqualini /

Gli undici scelti da Sarri

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Ianni

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Gli undici scelti da Chivu

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu

  • 14'
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    Gol Inter

    Da calcio d'angolo di Di Marco per la testa di Thuram

  • 7'
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    Primo Giallo

    Ammonito Bisseck

  • 1'
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    PARTITI

    Calcio d'inizio affidato alla Lazio

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    SPETTACOLO ALL'OLIMPICO

    Le coreografie delle due curve sono state da brividi

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