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FINALE COPPA ITALIA | LIVE LAZIO-INTER 0-1
14' Thuram
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coppa italia
14' Thuram
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Gli undici scelti da Sarri
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Ianni
Gli undici scelti da Chivu
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu
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14'
Gol Inter
Da calcio d'angolo di Di Marco per la testa di Thuram
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7'
Primo Giallo
Ammonito Bisseck
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1'
PARTITI
Calcio d'inizio affidato alla Lazio
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SPETTACOLO ALL'OLIMPICO
Le coreografie delle due curve sono state da brividi