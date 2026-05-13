Derby, il ministro Piantedosi: "Errore di programmazione, sarebbe bastato poco per evitarlo"

L'intervista de Il Messaggero al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Il ministro ha risposto sulle recenti polemiche legate al derby di Roma, al centro di una bufera tra la Lega Serie A e la prefettura di Roma per la scelta di data e orario della stracittadina.

Piantedosi sul Derby

Prefettura e questura di Roma, d’intesa con le istituzioni locali, hanno indicato una soluzione di buonsenso per gestire nelle migliori condizioni l’ordine pubblico, per minimizzare i disagi e garantire adeguati servizi. Chi deve prendere simili decisioni deve contemperare esigenze e interessi divergenti, in un clima che dovrebbe registrare senso di responsabilità da parte di tutti. Le polemiche sollevate mi sembrano del tutto infondate e strumentali. Ricordo, peraltro, che la sovrapposizione di appuntamenti sportivi di così grande rilevanza - Internazionali di tennis e il derby della capitale - poteva essere evitata agevolmente al momento della programmazione degli stessi. Non ci voleva molto ma non è stato fatto.

Continua il ministro