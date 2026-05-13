Dopo mesi di silenzio e spalti vuoti a causa della dura contestazione contro la presidenza, il cuore pulsante del tifo laziale torna a battere proprio nella notte più importante. La decisione di interrompere lo sciopero del tifo per la finale di Coppa Italia trasforma l’Olimpico in una vera polveriera di emozioni. Non è solo una partita, ma una sorta di "patto di pace" temporaneo in nome della maglia: i sostenitori biancocelesti hanno risposto in massa, pronti a trascinare la squadra con quell'energia che era mancata nelle ultime uscite casalinghe.

La scenografia da brividi della Lazio

​Per il faccia a faccia con i nerazzurri, la Curva Nord ha preparato un'accoglienza monumentale con una doppia coreografia, prima la coccarda della Coppa Italia e poi la scenografia che ha accompagnato l'ingresso delle squadre! Sotto lo striscione “Vieni, Sorridi a noi d'accanto, primogenita del sol”

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