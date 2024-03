PRIMAVERA 1 | LIVE - Lazio-Bologna 3-0 (2' e 79' Gonzalez, 68' Di Tommaso)

La Lazio affronta il Bologna in un incontro previsto per la 25^ giornata della Primavera 1. I padroni di casa, dopo il recente trionfo ottenuto contro il Frosinone, tornano a giocare sul terreno del campo Mirko Fersini per accogliere il Bologna, che si trova in una delle ultime posizioni della classifica.

Di seguito il live del match:

90+5' - Finisce la partita! La Lazio supera il Bologna con un netto 3-0.

90'+1' - Viene ammonito Carretti.

90' - Assegnati 5 minuti di tempo aggiuntivo.

89' - L'ultimo cambio per la Lazio vede Di Tommaso cedere il posto a Bigotti.

83' - Il Bologna effettua una sostituzione, entrano Hodzic e Carretti per Menegazzo e Baroncioni.

81' - La Lazio fa tre cambi: escono Gonzalez, Sana Fernandes e Sulejmani, sostituiti da Balde, Di Gianni e Cappelli.

79' - ANCORA RETE DELLA LAZIO! Diego Gonzalez realizza il terzo gol, siglando la sua seconda rete personale della partita.

76' - Il Bologna sfiora il gol con una doppia chance: Magro sbaglia i tempi di uscita e nessun giocatore riesce a deviare il pallone a rete. Dopo il corner per gli emiliani, Menegazzo si trova il pallone sui piedi ma colpisce la traversa.

71' - Viene ammonito Baroncioni.

69' - Sanderra effettua il suo primo cambio: esce Sardo, entra Napolitano.

68' - LA LAZIO RADDOPPIA! Di Tommaso si inserisce alla perfezione su un assist di Gonzalez, riuscendo a mandare il pallone in rete con un preciso tiro al volo.

65' - Cambi per il Bologna: escono Mangiameli e Nezirevic, entrano Tordiglione e Tonin.

63' - In questa occasione è il Bologna ad essere favorito dalla fortuna! Sana Fernandes lancia il pallone in area, Sulejmani ci prova ma colpisce la traversa. Di Tommaso tenta subito dopo di segnare, ma Amey è provvidenziale in difesa sulla linea.

55' - Cartellino giallo per Menegazzo a seguito di un intervento irruento.

54' - Primo cambio della partita per il Bologna: esce Rosetti, entra De Luca.50' - Occasione d'oro per la Lazio! Sana Fernandes passa a Milani sulla fascia, che serve Sulejmani in posizione più centrale. Ottimo il controllo del giocatore della Lazio, che però fallisce incredibilmente il tiro a pochi metri dalla porta.

46' - Si riparte al Fersini senza cambi nelle formazioni.

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Si conclude la prima frazione di gioco.

45' - Sono stati aggiunti 2 minuti di tempo supplementare.

42' - Momento di tensione per la Lazio! Un intervento fortunato devia il tiro di Byar sul palo più vicino, lasciando il Bologna vicinissimo al gol del pareggio.

32' - Grande chance per il Bologna! Cross pericoloso di Nezirevic, parata di Magro, ma Ravaglioli manca il bersaglio dopo l'intervento della difesa. Segue un altro tiro da lontano di Byar che non riesce a segnare.

27' - Cartellino giallo per Rosetti.

24' - Nuova occasione significativa per il Bologna! Ravaglioli passa a Nezirevic, che centra un pallone intercettato prontamente da Magro.

19' - Nezirevic tenta con un tiro da fuori che si alza troppo sopra la traversa.

17' - Testata di Nazzaro che va leggermente troppo in alto.

14' - Altra possibilità concreta per Gonzalez: il suo tiro rasoterra potente sfiora il palo e esce di poco.

9' - Rosetti prova da lontano, ma il pallone finisce oltre il limite del campo. Altra buona chance per il Bologna che cerca il gol del pareggio dal secondo minuto.

7' - Ammonizione per Sardo.

5' - Chance per la Lazio! Gonzalez tenta nuovamente di capitalizzare un cross impeccabile, ma il suo colpo di testa è bloccato da un difensore.

3' - Cartellino giallo per Amey dopo un fallo duro su Sana Fernandes.

2' - GOOOL! Occasione immediata per la Lazio di andare in vantaggio! Viene concesso un rigore ai biancocelesti, ottenuto da Di Tommaso e realizzato da Diego Gonzalez!

1' - Inizia il match, è tempo di gioco!

INIZIO PRIMO TEMPO