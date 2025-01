Ds Bayern Monaco: "Ibrahimovic? Baroni lo voleva, lo seguiremo..."

L'operazione conclusa a buon fine tra Lazio e Bayern Monaco

Nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità, Arijon Ibrahimovic può finalmente cominciare la sua avventura in biancoceleste. La Lazio avrà l'opzione di riscattarlo anche se il Bayern Monaco potrà riprenderselo in futuro. In conferenza stampa, il ds del club tedesco Christoph Freund, si è espresso così sul trasferimento del giovane classe 2005.

Le dichiarazioni del ds del Bayern Monaco su Arijon Ibrahimovic