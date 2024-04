Lazio, Onazi: "Tudor grande allenatore. Kamada? Mi auguro possa rimanere. Su Immobile..."

Archiviato il successo casalingo contro l'Hellas Verona, il terzo consecutivo in campionato dopo Salernitana e Genoa, la Lazio si prepara ad affrontare la penultima trasferta della stagione. Sabato pomeriggio infatti, i biancocelesti saranno di scena in casa del Monza, con l'obiettivo di continuare il cammino verso un posto in Europa.

Quest'oggi, ai microfoni di Tag24.it, è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste Ogenyi “Eddy” Onazi, per parlare del momento attuale della Lazio, da mister Tudor alla situazione in classifica, passando anche per Kamada ed il Capitano Ciro Immobile.

Lazio, Onazi su Tudor ed il cambio sulla panchina biancoceleste

“Tudor è un grande allenatore e poi è abbastanza fisiologico, quando cambia la guida tecnica, che la squadra possa ritrovare fiducia e motivazioni. Ora la Lazio è in forma e sta vivendo un buon momento di carica. Mi sembra sia cambiato l’atteggiamento e che ora affrontino le partite in maniera diversa. Queste 5 partite vinte serviranno molto anche in vista della prossima stagione”.

Serie A, la situazione classifica della Lazio secondo Onazi

“Purtroppo per la Champions la Lazio è in ritardo, anche se tutto è ancora possibile. I biancocelesti non possono far altro che continuare a vincere le loro partite, e sperare che le avversarie possano perdere o pareggiare. Per raggiungere il traguardo, Roma e Atalanta devono lasciare qualche punto per strada, ma è obbligatorio che la Lazio faccia 12 punti in 4 giornate”.

Da centrocampista a centrocampista: le parole di Onazi su Kamada

“Kamada sta facendo bene dall’arrivo di Tudor. Penso che l’allenatore ci punti molto e mi auguro che il centrocampista giapponese possa decidere di rimanere. In questo momento sta giocando, è in fiducia e in grande crescita. E’ ovvio che dovrà trovare l’accordo con la società, ma è possibile che decida di rimanere”.

Il pensiero di Onazi sul Capitano della Lazio, Ciro Immobile