Calciomercato Lazio, Fabiani: "Non prenderemo ultratrentenni"

In estate è prevista una mini rivoluzione a Formello. Molti giocatori, come ormai noto, sembrano aver concluso il proprio ciclo alla Lazio e, per il Ds Fabiani, ci sarà molto lavoro da sbrigare in sede di calciomercato. Molto passerà dal posizionamento finale in classifica: con una qualificazione in EL o in Conference, le finanze destinate al mercato sarebbero logicamente più contenute. In ogni caso, la squadra deve ora puntare a vincere tutte le partite da qua alla fine, iniziando dal match contro il Monza sabato, e sperare di raggiungere un'improbabile (ma non del tutto impossibile) 5°posto che significherebbe Champions League.

Sanchez, Gosens e Mandragora

In questi giorni si sono diffuse delle voci che vedrebbero Alexis Sanchez, Gosens e Mandragora circolare in orbita Lazio. A tal proposito si è espresso in prima persona il ds dei biancocelesti Angelo Fabiani, intervistato in esclusiva dal Messaggero.

Fabiani Fraioli

Queste le sue parole:

Sanchez? La nostra politica è chiara e coerente, non prenderemo ultratrentenni

Fabiani ha poi proseguito spegnendo ogni voce su Gosens e Mandragora, due giocatori più giovani ma che non sembrano comunque interessare alla società: