CdS | La Lazio tenta Dia e Tchaouna: entrati nella lista di Tudor

Come riporta il Corriere dello Sport, non sono ancora state immpostate trattative, ma la Lazio ha messo gli occhi su Dia e Tchaouna (a segno venerdì all'Olimpico) della Salernitana. Lotito e Fabiani potrebbero decidere di muoversi nelle prossime settimane.

Boulaye Dia

Fabiani già a gennaio aveva manifestato interesse per il senegalese, 27 anni e 16 gol nello scorso campionato. Quest'anno ha collezionato 4 reti in 17 presenze prima di rompere definitivamente con la Salernitana e finire fuori rosa. Lo scorso anno il suo cartellino si aggirava sui 25 milioni e tanti club si erano interessati, seppur senza affondare il colpo. Adesso è in causa contro il club e, in assenza di accordi, il 30 aprile si esprimerà in merito il Collegio Arbitrale. La causa potrebbe rientrare se gli venisse garantita la rescissione a 10 milioni di euro. Non solo la Lazio, anche la Fiorentina sarebbe interessata al calciatore.

Fabiani allo stadio

Pohjanpalo e Tchaouna

A prescindere dalla permanenza o meno di Immobile, il reparto offensivo va rafforzato e il vice di Tudor, Javorcic, aveva suggerito il nome di Pohjanpalo del Venezia e capocannoniere di Serie B. I dubbi sorgono per via dell'età (ha già 29 anni) e per le sue caratteristiche di gioco, essendo una prima punta pesante e non è ben chiaro se possa fare al caso della Lazio.

Tornando in tema Salernitana, da cui a fine anno tornerà Basic, piace anche Loum Tchaouna, francese di 20 anni. E' un attaccante-trequartista mancino e finora in 29 presenze ha segnato 5 gol, l'ultimo proprio venerdì contro la Lazio.

Antonin Barak

Tchaouna andrebbe a riempire il posto lasciato da Felipe Anderson nel 3-4-2-1 di Tudor, il quale avrebbe indicato anche Barak per il prossimo anno. Il trequartista ceco non è riuscito a sfondare nella Fiorentina di Italiano, al contrario di quando giocava nel Verona proprio di Tudor.