Lazio, senti Quagliarella su Immobile: "Dopo tutto quello che ha fatto, gli si manca di rispetto"

Ciro Immobile ha voglia di rivalsa e vuole riprendersi la Lazio: con l'arrivo di Marco Baroni, il bomber napoletano spera di ritornare a essere titolare, dopo aver perso più volte il posto sotto la guida di Tudor. È stata la sua stagione meno prolifica da quando è alla Lazio, complice sicuramente l'età che avanza, ma soprattutto gli infortuni che lo hanno spesso costretto a fermarsi. Fabio Quagliarella, ex attaccante della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di SkySport per esprimere il suo punto di vista riguardo la stagione di Immobile e le tante critiche ricevute quest'anno. Queste le sue parole

Ciro secondo me vuole riscattarsi alla Lazio. Quando arrivi a una certa età, dai quasi fastidio e non si sa il perché. Trattare così un calciatore come Immobile non è il massimo. Lui ha ancora il fuoco dentro, vuole dimostrare ancora il suo valore, ma gli si manca di rispetto dopo tutto quello che ha fatto alla Lazio