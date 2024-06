Euro 2024, Igli Tare su Italia-Albania: "La squadra di Spalletti faticherà, non è la favorita"

Intervenuto in esclusiva su Notizie.com, l'ex DS biancoceleste Igli Tare, albanese di nascita ma ormai italiano d'adozione dopo molti anni trascorsi nel Bel Paese, ha parlato dell'inizio imminente di Euro 2024 e della sua nazionale albanese, che sfiderà domani sera l'Italia allenata da Luciano Spalletti. Queste le sue parole:

L’Italia è la mia casa, ho passato più della metà della mia vita e sono legatissimo alla cultura e alle tradizioni, ma l’Albania è la mia patria e vita, quindi spero di battervi con tutto il cuore…

Quanto è sentito questo match:

Tantissimo, non ve lo potete nemmeno immaginare quanto. Da giocatore l’ho sognato tanto volte, ma non è mai successo, me lo godrò dagli spalti perché vado apposta a Dortmund a vedere la gara e a fare il tifoso, a proposito…Lo stadio dove gioca il Borussia sarà pieno per tre quarti di tifosi albanesi, sarà quasi come giocare in casa…

Come vede l'Albania per questo Europeo:

Per noi è il secondo Europeo, abbiamo un po’ più di esperienza e secondo me l’Italia faticherà parecchio altro che favorita. L’Italia è senza dubbio più esperta, ma noi abbiamo l’entusiasmo e il nostro campione è il gruppo, unito, umile e granitico e se riusciamo a non esaltarci troppo ma a restare sul pezzo, tentando di fare la partita perfetta, per gli azzurri saranno dolori, ve lo assicuro…

Sulla Nazionale azzurra:

Conosciamo bene l’Italia e chi sta in campo ha anche dei compagni di squadra (vedi Scamacca e Djmisiti ndr), si sa che gli azzurri hanno giocatori forti sulle fasce, in attacco e in mezzo al campo, la verità è che si, possiamo mettere in difficoltà Spalletti e gli azzurri, ma è altrettanto vero che per farlo dobbiamo disputare la gara perfetta, cercando di sfruttare al massimo quelle poche occasioni che avremmo, tanto qualcosa faremo, ecco, essere bravi e cinici

Sul duello tra compagni di squadra Scamacca-Djimsiti:

Scamacca è sempre stato bravo (con un passato nel settore giovanile biancoceleste), penso e spero che possa esplodere perché è un grande attaccante, almeno glielo auguro tanto, non con noi ovviamente, per il duello sul campo non ho dubbi, lo vincerà Djimsiti, lo conosce e sa come poterlo fermare

Su Silvinho, ct dell'Albania:

Ha portato tanto entusiasmo e allegria, i giocatori lo seguono e stiamo facendo bene. Qualificazione? Beh se vinciamo la prima potremmo permetterci di pareggiare le due successive e passare, ma vediamo, intanto affrontiamo l’Italia e cerchiamo di batterla, per me ce la possiamo fare, ma servono tutte quelle cose che ho detto

Infine, parlando di mercato… un nome da consigliare

Chi consiglierei dell’Albania? Senza dubbio Mitaj, è un terzino sinistro, non gli manca nulla per fare bene, è giovane (20 anni ndr), ha tecnica e velocità notevole, per il campionato italiano sarebbe perfetto…

Mario Mitaj, terzino sinistro albanese e di proprietà del Lokomotiv Mosca, è un classe 2003 che sta sorprendendo tutti in Russia. Il suo valore si aggira sui 3 milioni di euro, è un giocatore non ancora definitamente esploso, ma proprio in questi giorni è uscita la notizia che proprio la Lazio sarebbe sulle sue tracce. Chissà che non sia stato consigliato in maniera informale, dalle parti di Formello, proprio dall'ex direttore sportivo…