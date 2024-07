Assegnati i diritti audiovisivi del Campionato Primavera - Ecco dove vedere la gare

Con l'inizio della Serie A in programma il week-end del 17-18 agosto, cominceranno anche le gare del Campionato Primavera 1. La Lazio di mister Sanderra, avrà un inizio di campionato molto tosto, ma come affermato da lui stesso in un'intervista ai microfoni ufficiali del club non si è detto molto preoccupato: “Prima o poi tutte giocano contro tutte”.

Dove vedere le gare di Primavera 1

Oggi si è svolta un'assemblea di Lega Serie A per assegnare i diritti audiovisivi della gare di Primavera 1 per il prossimo triennio e come si evince dal comunicato a margine della riunione, i diritti sono stati assegnati all'emittente televisiva Sportitalia.

Comunicato Serie A

Assegnati i diritti audiovisivi del Campionato Primavera per le prossime tre stagioni

Sono stati assegnati i diritti audiovisivi delle competizioni Primavera per le prossime tre stagioni sportive (ciclo 2024 – 2027) all’emittente Sportitalia. Questa la principale decisione assunta dalle Società nell’Assemblea che si è svolta questa mattina in videoconferenza. I Club hanno inoltre proseguito l’analisi delle diverse opportunità e strategie da perseguire sul fronte dei diritti audiovisivi in ambito internazionale, assegnando nel contempo i diritti per la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana in Spagna per i prossimi 3 anni (ciclo 2024 – 2027).

