CdS | Abbonamenti Lazio, ottimo risultato. E con il Venezia...

Con la chiusura della campagna abbonamenti "One Faith, One Passion", è tempo di fare un bilancio. Per la stagione 2024-2025, la Lazio ha venduto 26.000 abbonamenti, un numero definitivo raggiunto sabato alle 19, momento in cui si è conclusa la sottoscrizione estiva. Questo rappresenta il quinto miglior risultato sotto la gestione di Lotito, presidente dal 2004. Il record rimane quello della scorsa stagione, con 30.333 abbonamenti venduti grazie al secondo posto ottenuto con Sarri in panchina. Alla prima scadenza del 13 agosto 2023, la cifra raggiunta era stata di 28.400. Il numero attuale, nonostante l'atmosfera di contestazione, è comunque un traguardo notevole, da non sottovalutare. La protesta dei tifosi, come indicato nei loro comunicati nei mesi precedenti, non ha influenzato la presenza allo stadio. La Curva Nord, infatti, è uno dei due settori completamente esauriti. Solo in quattro occasioni è stato registrato un numero superiore di abbonamenti: il record del 2023-2024, seguito dalle stagioni 2004-2005 (28.731), 2009-2010 (27.334) e 2022-2023 (26.193). Il numero attuale dovrebbe superare quest'ultimo dato con le possibili riaperture, pratica ormai consolidata: la Lazio, con l'aggiunta delle tessere per gli sponsor, arriverà a una base fissa di 26.200 spettatori per le partite casalinghe. Di questi, più della metà ha optato per la modalità "Global", che include anche le 4 partite casalinghe del girone di Europa League e il primo match di Coppa Italia previsto a dicembre. Il club ha espresso la propria soddisfazione con un post sui social: "26.000 volte One Faith, One Passion", è stato il messaggio condiviso su Twitter.

Gli spettatori contor il Venezia

Da oggi pomeriggio inizierà invece la vendita dei biglietti per la prima partita di campionato contro il Venezia, la squadra neopromossa allenata da Di Francesco. La partita si terrà domenica alle 20.45. I prezzi dei biglietti per il debutto all'Olimpico sono: 90 euro per Monte Mario Top e Tevere Gold, 75 euro per Tevere Top, 70 euro per Monte Mario Laterale, 50 euro per Tevere, e 30 euro per Curve e Distinti. Il conto alla rovescia è quasi finito, e sarà possibile acquistare i biglietti fino all'inizio della partita. L'obiettivo minimo è superare la soglia dei 30.000 spettatori sugli spalti.