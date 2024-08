GdS | Senza più Immobile Castellanos pronto a prendersi tutto

Non è semplice prendere il posto di Immobile alla Lazio. Ciro è una leggenda, un centravanti con oltre 200 gol all'attivo. Tuttavia, era il momento di voltare pagina e, in questo precampionato, Castellanos sta dimostrando di avere il potenziale per essere il suo successore. Già si era intuito che l'argentino avesse delle buone qualità, ma ora, senza la pressione del confronto diretto, può esprimere al meglio la sua tecnica e il suo istinto per il gol, avendone segnati 6 nelle amichevoli. Noslin dovrebbe essere impiegato come esterno, ma per ora, la maglia numero 9 è sua.

La Gazzetta dello Sport