Juventus-Giuntoli, aria di divorzio: John Elkann ha deciso

Dopo le clamorose dimissioni di Raffaele Palladino nella giornata di ieri, non sono solo molte le panchine di Serie A in questo momento a scottare più che mai. Anche sul versante delle dirigenze non c'è più alcuna certezza: è il caso di Cristiano Giuntoli sempre più vicino dare l'addio ufficiale alla Juventus.

Giuntoli-Juventus, è separazione

Nelle ultime ore sono emersi diversi dubbi in casa bianconera: scettica se proseguire con il diesse ex Napoli. La società torinese non è stata convinta del tutto dell'operato del suo dirigente: la scelta, poi rilevatasi fallimentare di Thiago Motta, e le mosse di mercato non adeguate, hanno fatto storcere il naso ai piani alti della Vecchia Signora, che sembrerebbe convinta a far partire il suo direttore sportivo.

John Elkann ha deciso

Al momento la posizione dell'attuale dirigente bianconero è stata fortemente messa in discussione. Stando alle ultime voci, la decisione, presa da John Elkann stesso nelle ultime ore, dovrebbe essere ufficializzata a momenti.