Giuntoli-Juventus è rottura: i bianconeri alla ricerca di un nuovo dirigente sportivo

A riportare la notizia è TMW, spiegando che, dopo settimane di riflessioni, la Juventus avrebbe preso la decisione definitiva: Cristiano Giuntoli non sarà più il ds dei bianconeri.

Depositphotos

I suoi due anni alla Juventus

Cristiano Giuntoli, dopo un passato come calciatore, è diventato direttore sportivo della Juventus nella stagione 2023-2024, ottenendo subito un trofeo: la Coppa Italia.

Dopo l'inizio positivo, nei suoi due anni a Torino, Giuntoli è riuscito ad acquistare 20 calciatori, due dei quali, come riporta TMW, erano vincolati con obbligo di riscatto. L'acquisto più costoso è stato Teun Koopmeiners dall'Atalanta, preso per quasi 60 milioni di euro.

Il futuro della Juventus

La società bianconera, come riporta TMW, starebbe già controllando altri possibili nomi per il futuro ds della Juventus… anche se il comunicato ufficiale riguardante l'addio di Giuntoli potrebbe arrivare in serata.