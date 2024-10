Rambaudi: "Lazio? Vista squadra matura. C’è un calciatore che fa un altro sport.."

L'ex biancoceleste Rambaudi è intervenuto a Radiosei rilasciando alcune interessanti dichiarazioni in merito alla partita di ieri tra la Lazio ed il Genoa. Ecco cos'ha detto:

Non mi sembra la Lazio abbia mai sofferto ieri. Ho visto una squadra matura: l’assenza di Zaccagni non si è avvertita, Noslin al suo posto rende al meglio, la squadra sta bene in campo.

Fraioli

Questa è una rosa che fa il 4-3-3 per essere più equilibrata e in genere questo modulo si usa per essere più offensivi. Molto importante anche il fatto che abbia segnato chi è subentrato. Giudizio molto, molto positivo sulla sfida col Genoa. Tutto positivo, vittoria meritata.