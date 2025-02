Venezia-Lazio | Baroni nel post: “Oggi un’occasione persa, ma la squadra c’è…”

Alle ore 15:00 è iniziato il match tra Venezia e Lazio, una sfida giocata ad alta intensità da due squadre determinate nel portare a casa la vittoria per perseguire gli obiettivi stagionali, diversi, ma allo stesso modo ambiziosi. La Lazio di Baroni punta al posto Champions entro la fine dell’anno, vantando, per adesso, un ottimo percorso anche in Europa League. Il Venezia è determinato a tenersi lontano dalla zona retrocessione e battere la concorrenza con le altre squadre che si trovano in fondo alla classifica. Alla fine del match, ai microfono di DAZN, è intervenuto il tecnico dei biancocelesti Marco Baroni.

Le parole di Baroni nella prossima pagina