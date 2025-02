Venezia-Lazio, Dele-Bashiru: "Dobbiamo essere concentrati e non sottovalutare l'avversario"

Di seguito l'intervento di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, a pochi minuti dal fischio d'inizio delle ore 15:00 allo Stadio Pier Luigi Penzo per la ventiseiesima giornata di campionato contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, ai microfoni di Lazio Style Radio.

Credo che sarà importante essere concentrati, dobbiamo giocare sempre così e non sottovalutare l'avversario.

Entrambi sono molto importanti per la squadra, hanno molta qualità con e senza palla. Oggi non c'è Rovella e sarà compito mio prendere il suo posto.

Il mio debutto è andato bene per me e per la squadra, devo rimanere concentrato sul mio lavoro oggi, se lo farò faremo una buona partita.