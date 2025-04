Nel post derby, Marco Baroni, carica i tifosi: il video

Terminato il derby, l’energia all’Olimpico continua a pulsare. Mister Marco Baroni si avvicina alla Curva Nord insieme ai suoi giocatori e, con il cuore in mano, ringrazia i tifosi biancocelesti per il loro sostegno. Poi, alza la voce e urla più volte: “Giovedì tutti qua! Daiii!”, un invito diretto e accorato che fa esplodere la passione dei laziali. Di seguito il video pubblicato sulla pagina social di “allroundLazio”:

Un video diventato virale

Le immagini del tecnico che incita lo stadio hanno fatto subito il giro del web, condivise da tifosi, pagine social e media sportivi. È il segnale di un gruppo unito, che sente il calore della propria gente e che sa di poter contare su di essa nei momenti più importanti.

Tutto in una notte: tre gol per continuare a sognare

Giovedì sera, contro il Bodo Glimt, la Lazio si gioca il passaggio del turno in Europa League. Servirà una vera impresa: segnare almeno tre gol per ribaltare il risultato e conquistare la qualificazione. Una sfida difficile, ma non impossibile, se sugli spalti ci sarà ancora una volta quella spinta speciale che solo l’Olimpico sa dare.

Lazio-tifosi: uniti per un’altra notte europea

L’appuntamento è fissato. Baroni l’ha detto chiaramente, con la grinta che lo contraddistingue: giovedì lo stadio deve essere una bolgia. Perché insieme, squadra e tifosi, possono davvero scrivere un’altra pagina memorabile della stagione biancoceleste.

Il video