Derby, due presenze speciali in Curva Nord: le foto

In occasione del derby di ieri sera allo Stadio Olimpico, la Curva Nord della Lazio ha contato anche su due ospiti d’eccezione: Stefan Radu e Antonio Candreva. I due ex biancocelesti, amatissimi dalla tifoseria, sono stati allo stadio per sostenere la squadra guidata da mister Baroni in una sfida sempre carica di significato.

Eroi del 26 maggio 2013

Radu e Candreva non sono semplici ex giocatori: entrambi sono stati protagonisti della leggendaria vittoria contro la Roma nella finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013. Un trionfo che ha scritto una pagina indelebile nella storia della Lazio, rendendoli simboli eterni per i tifosi biancocelesti.

Un legame che non si spezza

La loro presenza sugli spalti non è solo un gesto di supporto, ma la conferma di un legame profondo con il club e con i suoi tifosi. Anche a distanza di anni, Radu e Candreva continuano a rappresentare i valori e lo spirito della Lazio, dimostrando che certi colori non si dimenticano mai.