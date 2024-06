CdS | Baroni, ecco quando potrebbe esserci la sua presentazione

Manca poco più di una settimana al raduno della Lazio a Formello, fissato da Baroni per l'8 luglio. Nei giorni precedenti la partenza per Auronzo, dove la squadra resterà in ritiro dall'11 al 22 luglio, si svolgeranno le consuete visite mediche e i test atletici. C'è però un appuntamento molto importante in programma: la presentazione ufficiale del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la data esatta non è ancora stata stabilita, ma l'ex tecnico del Verona parlerà tra l'8 e il 10 luglio.