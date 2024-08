Abbonamenti Lazio: il dato aggiornato dopo la riapertura della campagna

Prosegue spedita la campagna abbonamenti biancoceleste. Dopo poco più di un giorno dalla riapertura di "One Faith, One Passion", la Lazio ha comunicato tramite un tweet su "X" il risultato raggiunto: oltre mille abbonamenti sottoscritti nelle ultime ventiquattro ore, portando il totale a 27.000 abbonati ed esaurendo i 300 posti aggiuntivi in Curva Nord. Resta invece ancora qualche disponibilità per quanto riguarda i 300 posti aggiuntivi in Curva Maestrelli. Si ricorda che la vendita terminerà giovedì 22 agosto alle ore 23:59.

Di seguito il tweet pubblicato dalla Lazio: