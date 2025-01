Roma, i convocati di Ranieri: ecco chi salta il derby

Roma, i convocati di Ranieri per il derby

A poco più di un giorno dal primo derby cittadino della stagione, la Roma ha reso nota la lista dei convocati per la partita contro la Lazio. Tra gli assenti spiccano Bryan Cristante, ancora indisponibile a causa di un infortunio alla caviglia, Mehmet Zeki Celik, fermato dall’influenza, e il secondo portiere Mathew Ryan, out per un problema al tendine. Al suo posto, è stato chiamato Giorgio De Marzi, giovane portiere classe 2007 della Primavera.

Depositphotos

Ecco l’elenco completo dei giocatori scelti dal tecnico: