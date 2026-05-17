Serie A Live | Roma-Lazio 0-0: tutto pronto si inizia
È arrivato il giorno tanto atteso, è arrivato il giorno del derby! Segui il Live scritto del derby qui su www.LazioPress.it
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È arrivato il giorno tanto atteso, è arrivato il giorno del derby! Roma e Lazio si dividono la posta in palio: i giallorossi per la rincorsa Champions, i biancocelesti per concludere la stagione col sorriso nonostante un'annata difficilissima.
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Le formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynoaui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen.
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin.
Il Live scritto del match
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8'
Parata di Furlanetto
Sul colpo di testa di Malen, reagisce bene Furlanetto che devia in corner
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3'
Ci prova la Roma da corner
La girata di testa di Cristante sul primo palo termina alta.
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1'
Inizia il match
Muove il primo pallone di gioco la Roma