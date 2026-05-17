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Serie A Live | Roma-Lazio 0-0: tutto pronto si inizia

È arrivato il giorno tanto atteso, è arrivato il giorno del derby! Segui il Live scritto del derby qui su www.LazioPress.it

Beniamino Civitelli /
Roma-Lazio Live - Grafica LazioPress
Roma-Lazio Live - Grafica LazioPress

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Beniamino Civitelli /

È arrivato il giorno tanto atteso, è arrivato il giorno del derby! Roma e Lazio si dividono la posta in palio: i giallorossi per la rincorsa Champions, i biancocelesti per concludere la stagione col sorriso nonostante un'annata difficilissima. 

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Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynoaui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen. 

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin.

Il Live scritto del match

  • 8'
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    Parata di Furlanetto

    Sul colpo di testa di Malen, reagisce bene Furlanetto che devia in corner

  • 3'
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    Ci prova la Roma da corner

    La girata di testa di Cristante sul primo palo termina alta.

  • 1'
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    Inizia il match

    Muove il primo pallone di gioco la Roma

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