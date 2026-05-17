Roma-Lazio, le formazioni ufficiali scelte da Sarri e Gasperini

Tra poco meno di un'ora, Lazio e Roma scenderanno in campo per il secondo derby stagionale. Sarri e Gasperini hanno scelto gli undici uomini che partiranno dal primo minuto.

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynoaui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen.

All.: Gasperini.

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin.

All. Sarri