Roma-Lazio, le probabili formazioni: biancocelesti decimati

Alle 12.00 Roma e Lazio daranno via all'ultimo derby della stagione, piazzato alla 37° giornata

Beniamino Civitelli /
Zaccagni
Zaccagni - Fraioli

Alle 12.00 Roma e Lazio daranno via all'ultimo derby della stagione, piazzato alla 37° giornata. Gasperini è alla ricerca della Champions, Sarri chiede l'ultima reazione di orgoglio ai suoi per poi mettersi definitivamente alle spalle una stagione “devastante”.

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Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. 

All.: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. 

A disp.: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Basic, Cataldi, Maldini, Cancellieri, Pedro. 

All.: Sarri.

Sarri
Sarri - Fraioli

 

La squadra arbitrale

MARESCA (foto)

PERETTI – PERROTTI

IV:       FABBRI

VAR:      DI BELLO

AVAR:    ABISSO

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