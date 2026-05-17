Roma-Lazio, le probabili formazioni: biancocelesti decimati
Alle 12.00 Roma e Lazio daranno via all'ultimo derby della stagione, piazzato alla 37° giornata
Alle 12.00 Roma e Lazio daranno via all'ultimo derby della stagione, piazzato alla 37° giornata. Gasperini è alla ricerca della Champions, Sarri chiede l'ultima reazione di orgoglio ai suoi per poi mettersi definitivamente alle spalle una stagione “devastante”.
Le probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen.
All.: Gasperini.
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin.
A disp.: Giacomone, Pannozzo, Lazzari, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Basic, Cataldi, Maldini, Cancellieri, Pedro.
All.: Sarri.
La squadra arbitrale
MARESCA (foto)
PERETTI – PERROTTI
IV: FABBRI
VAR: DI BELLO
AVAR: ABISSO