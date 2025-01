Poker Cagliari sul Lecce e pareggio tra Parma-Venezia

Le due partite delle ore 15 sono decisamente a tema salvezza. Cagliari-Lecce termina 4-1. Dall'altra parte abbiamo Parma-Venezia con il risultato di 1-1. Due sfide che mettevano in palio punti pesanti ed importanti per allontanare lo specchio della Serie B e dare una spinta importante per la permanenza nella massima serie.

Oltre alla questione classifica e posizione c'è anche il discorso panchine che scottano. Infatti tra le quattro squadre scese in campo oggi pomeriggio almeno due panchine iniziano a scricchiolare. I nomi indiziati sono quelli di Zanetti del Venezia e di Giampaolo, neo allenatore arrivato in corso d'opera quest'anno, del Lecce.

L'andamento delle due partite

Cagliari-Lecce è stata una partita dalle due facce. Il primo tempo si è concluso 1-0 a per gli uomini di Giampaolo nonostante in campo si è visto un netto equilibro sono stati i giallorossi a concretizzare le occasione con il gol di Pierotti al minuto 42. Nel secondo tempo la partita si è ribaltata completamente. Crollo del Lecce e valanga sarda con i gol di Gaetano, Luperto, Zortea e Obert. Nel mezzo l'espulsione pesante di Rebic che ha messo ancor più in crisi il Lecce quando il risultato era sul 2-1.

Per quanto riguarda Parma-Venezia la partita è stata decisamente più tattica con due squadre che hanno giocato a lunghi tratti con il timore di perdere il match. I primi 45 minuti si chiudono con il vantaggio dei lagunari con il gol di Pohjanpalo. Nella ripresa il Parma raggiunge il pareggio grazie ad un rigore di Hernani.

La classifica delle quattro squadre

Cagliari 21 punti ( posizione 13 )

Parma 20 punti ( posizione 15 )

Lecce 20 punti ( posizione 16 )

Venezia 15 punti ( posizione 19 )