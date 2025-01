Verona-Lazio | Duda nel pre: "Oggi dobbiamo fare punti, su Baroni..."

A pochi istanti dal fischio d'inizio delle 18:00 è intervenuto ai microfoni ufficiali di Sky Sport, il centrocampista del Verona, Ondrej Duda, in vista della gara contro la Lazio di mister Baroni.

Per me non cambia nulla, sono concentrato sulla stagione e per le partite perché dobbiamo fare punti come anche per la squadra