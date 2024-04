Lazio beffata nel finale dal gol di Milik, che regala ai suoi la finale di Coppa Italia. Al termine del match è intervenuto l'allenatore della Lazio, Igor Tudor.

È stata una bella Lazio, purtroppo non è bastata, però io non posso dire niente i ragazzi hanno dato tutto, eravamo dentro, loro con questa fisicità hanno fatto questo gol e purtroppo sono passati. Facciamo i complimenti e ci prepariamo al meglio per la partita di sabato. Questa partita lascia tante belle cose, i ragazzi spingono forte in tutte queste gare, ci sono alcuni giocatori che hanno problemi perché vanno oltre l’intensità di quella che magari non hanno con problemi al polpaccio e all’adduttore, vuol dire che vanno veramente al massimo. Abbiamo fatto queste 3 gare contro la Juventus, abbiamo vinto 2 volte, per me è tanta roba, purtroppo non è bastato ma la strada è questa. Non c’è nessun rammarico per le sostituzioni, erano per infortuni, non aiuta se giochi ogni 4 giorni soprattutto per i ragazzi che vanno forte. Sarebbe più facile con più giorni da recuperare ma è così va accettato e andiamo avanti. I ragazzi erano dispiaciuti, ma consapevoli della prestazione contro una squadra di livello mondiale, con giocatori di gamba di fisicità impressionante. Queste 2 vittorie in 3 partite ci danno coraggio per le prossime gare. Il futuro è solo sabato, è una partita difficile, bisogna recuperare bene perché è una partita troppo importante perché manca poco e sono punti chiave, noi vogliamo provare ad andare più in alto possibile, vediamo che succede.