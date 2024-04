Milik a Mediaset: "Abbiamo sofferto. La Lazio è una buona squadra, soprattutto in casa"

Arkadiusz Milik, colui che ha mandato la Juve in finale di Coppa Italia segnando un gol all'83', è intervenuto al termine del match contro la Lazio ai microfoni di Mediaset. Queste le sue parole:

La partita si era messa male, abbiamo sofferto abbastanza. La Lazio è comunque una buona squadra, soprattutto in casa ci hanno messo in difficoltà, però siamo contenti che tra qualche settimana saremo qua a Roma a giocare la finale. Un altro obiettivo era entrare in Supercoppa e ci siamo anche lì, siamo contenti di questo. Sappiamo che possiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio però apprezziamo questo, andiamo in finale e siamo felici