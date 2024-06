Roland Garros, Sinner in campo per la semifinale: dove vedere la sfida contro Alcaraz

Tra poche ore andrà inscena la semifinale del Roland Garros tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. L'italiano ha conquistato la semifinale del torneo dopo il forfait di Djokovic per infortunio, ed ora si appresta ad affrontare un match molto combattivo contro Alcaraz.

Dove vedere la semifinale

Il match è programmato per venerdì 6 maggio, presso il Philippe-Chatrier, con orario di inizio non prima delle 14:30. La partita sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD, disponibili nel pacchetto Sky, e sarà anche trasmessa in streaming sulle piattaforme Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.