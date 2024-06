Il Messaggero | Lotito sul prossimo allenatore: "Abbiamo le idee chiare ma devo vederlo dal vivo…" E su Luis Alberto

Come riportato da Il Messaggero, Baroni è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Lazio. Sul futuro dell'allenatore biancoceleste ieri ha parlato il presidente Claudio Lotito.

Le parole di Lotito

«Serve uno fuori dai giri dei soliti procuratori (che vogliono poi portare i propri assisti, ndr), che alleni la squadra, la valorizzi, ma devo vederlo dal vivo. Abbiamo le idee chiare, anche se non ho ancora chiuso», spiega il patron che - in giro fra Napoli e il Molise per la campagna per le elezioni Europee - ha già ottenuto dall'amico Setti il benestare per sciogliere l'anno di contratto. Salvo sorprese, attesa oggi la firma di Baroni sul biennale da un milione più bonus, da ieri c'è già l'accordo.

«Ci ha chiesto di cambiarne otto, troppi per un gruppo che noi reputiamo all'altezza - la puntualizzazione del presidente - ma se ne è andato da persona per bene, ci tengo a dirlo. Il motivo scatenante è stato lo striscione che gli è stato fatto contro». Prima di ribaltare il momentaneo dissenso pubblico, Baroni dovrà ristabilire l'ordine nello spogliatoio, contento nella chat di gruppo del suo arrivo.

Fraioli

Le parole del presidente su Luis Alberto

«Luis Alberto? Ha detto lui di volersene andare (la prossima settimana sarà ufficiale l'accordo da 12 milioni con l'Al-Duhail, ndr). Quello che conta è che saremo competitivi - giura stavolta il patron - e lo eravamo anche quest'anno, se non avessimo perso punti con squadre di bassa classifica come la Salernitana. Questo organico meritava di più».