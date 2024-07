LAZIO WOMEN | Le parole del neo-acquisto Sara Cetinja: "Lazio grande club, Sinisa e Deki…"

Continuano gli acquisti per rinforzare la rosa della Lazio Women in vista del campionato di Serie A. La società biancoceleste ha annunciato di aver acquisito a titolo definitivo Sara Cetinja, portiere classe 2000, dall'Inter.

Ho scelto la Lazio perché è un grande club, credo in questo progetto e la struttura della Lazio Femminile è grandissima e bellissima anche perché è un club famoso in Serbia dai tempi di Mihajlovic e Stankovic.

Do sempre tutto per la squadra e quello che posso dare lo do

La Lazio è l'occasione giusta anche per giocare in Nazionale.

Questo è il mio quarto anno in Serie A e voglio migliorarmi in continuità.

Questa penso possa essere la stagione migliore degli ultimi anni, mi aspetto una stagione interessante con tante squadre molto forti. A casa mia la Lazio è un grande club se non uno dei più grandi nel mondo, uno dei miei idoli è Sinisa Mihajlovic che è stato un grandissimo giocatore e uomo