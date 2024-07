La Lazio è arrivata ad Auronzo, inizia la nuova stagione: i convocati per il ritiro

La Lazio è finalmente giunta ad Auronzo di Cadore. Oggi 11 luglio inizia ufficialmente il ritiro estivo sotto le Tre Cime di Lavaredo, il primo per Baroni e per molti giocatori. Ci sono, infatti, molti volti nuovi e allo stesso tempo ne mancano diversi.

I convocati per il ritiro

I volti nuovi sono quelli di Noslin e Tchaouna, con Dele-Bashiru che raggiungerà i nuovi compagni non appena riceverà il visto. Si rivedono anche Akpa-Akpro, Fares, Kamenovic, Basic e André Anderson, corteggiato dalla Salernitana di Martusciello. Oltre agli ormai ceduti Felipe Anderson e Luis Alberto, manca anche il capitano Ciro Immobile. Il numero 17 dopo aver svolto qualche allenamento a Formello, non ha preso parte alle visite pre ritiro e non è partito con i compagni, rimanendo a Roma per concludere l'affare che lo legherà al Besiktas per i prossimi 3 anni. Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Provedel, Mandas, Furlanetto, Renzetti

Difensori: Lazzari, Marusic, Patric, Romagnoli, Casale, Gila, Kamenovic, Pellegrini, Fares, Milani

Centrocampisti: Guendouzi, Akpa Akpro, Rovella, Cataldi, André Anderson, Vecino, Basic

Attaccanti: Isaksen, Tchaouna, Noslin, Castellanos, Pedro, Cancellieri, Saná Fernandes

Le amichevoli in programma

Oggi pomeriggio la Lazio svolgerà il primo allenamento sotto la guida di Baroni per prepararsi alle prossime amichevoli. Come annunciato dalla società, durante il ritiro estivo si terranno tre amichevoli: contro l'Auronzo il 14 luglio, contro il Trapani il 18 e contro la Triestina il 21. Si potranno seguire le partite abbonandosi o acquistando il singolo evento tramite la piattaforma sslazio.it. In alternativa, si potrà seguire in diretta su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.