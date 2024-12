La Lazio si arricchisce con l‘Europa League: ecco il guadagno

Il cammino della Lazio in Europa League è stato straordinario fino a questo momento: i biancocelesti sono una delle poche squadre ancora imbattute e hanno registrato cinque vittorie e un solo pareggio. La vittoria in casa dell’Ajax è stata emozionante per il gioco espresso, Tchaouna e Dele-Bashiru sono stati autori di una grande gara e piano piano si stanno inserendo.



Il guadagno della Lazio in Europa League

I biancocelesti sono ad un passo dagli ottavi di finale, basta un punto nelle prossime due gare contro Real Sociedad e Braga. Le cinque vittorie in Europa League hanno arricchito la Lazio che è la squadra con i guadagni più alti della competizione: sono stati superati 18 milioni di euro.

Il tweet