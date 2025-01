Arijon Ibrahimovic arriva alla Lazio: nuovo acquisto e scelta della maglia

Arijon Ibrahimovic è il nuovo acquisto della Lazio.

Arijon Ibrahimovic, il giovane talento tedesco scelto dalla Lazio

Dopo il suo arrivo a Fiumicino ieri sera, accolto con grande entusiasmo dai tifosi biancocelesti, il giovane tedesco ha proseguito la sua giornata con le visite mediche presso la clinica Villa Mafalda. Nato nel 2005, Ibrahimovic ha avuto una breve esperienza al Bayern Monaco, dove ha collezionato un solo minuto in Bundesliga questa stagione.

Ibrahimovic alla Lazio: la scelta della maglia numero 27

Oggi, dopo aver visitato il Training Center di Formello, come raccolto in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, ha scelto ufficialmente la maglia numero 27, come quando giocava al Frosinone. Il giocatore è a disposizione di Marco Baroni e potrebbe essere convocato già per la trasferta di Verona.