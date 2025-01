Fabregas: "L'intervento di Gigot su Nico Paz è stato molto duro. In privato..."

In vista del recupero della gara contro il Milan, in programma martedì 14 gennaio alle ore 18:30, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

In questa occasione l'ex calciatore del Barcellona è tornato a parlare del duro intervento di Samuel Gigot su Nico Paz nella scorsa sfida di campionato all'Olimpico di Roma, di seguito le sue parole.

Sull'intervenuto di Gigot

L'intervento di Gigot è stato molto duro, anche se non credo lo abbia fatto volontariamente. Gigot ha anche mandato un messaggio di scuse in privato a Nico Paz.

Sulle condizioni di Nico Paz