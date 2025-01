Primavera 1 | Roma-Lazio: le formazioni ufficiali del derby

Oggi è una giornata speciale per gli appassionati di calcio giovanile, con il derby tra Roma e Lazio che si terrà alle ore 18:00 presso il centro sportivo delle Tre Fontane. Un incontro che, come sempre, promette emozioni forti, dato l’intenso legame che queste due squadre hanno con la capitale e con i rispettivi tifosi.

Derby Primavera

Le formazioni di Roma e Lazio, infatti, stanno cercando di emergere in un campionato Primavera sempre più competitivo e il derby è un’occasione importante non solo per il prestigio del risultato, ma anche per testare la tenacia e la capacità di affrontare la pressione. Le due squadre, pur essendo giovanili, saranno chiamate a dimostrare carattere e voglia di vincere in un contesto che affonda le radici in una storica rivalità calcistica. I riflettori saranno sicuramente puntati sui giovani talenti che daranno il massimo per portare la propria squadra alla vittoria.

Le formazioni ufficiali

ROMA: De Marzi; Seck, Levak, Misitano, Graziani, Nardin, Coletta, Reale, Cama, Di Nunzio, Zefi.



A disp.: Kehayov, Romano, Marazzotti, Mlakar, T>erlizzi, Almaviva, Della Rocca, Ivkovic, Sugamele, Marchetti, Bah.



All.: Gianluca Falsini

LAZIO: Renzetti; Ferrari, Bordon, Bordoni, Zazza; Farcomeni, Pinelli, Nazzaro, Di Tommaso; Balde, D'Agostini.



A disp.: Bosi, Petta, Gelli, Munoz, Trifelli, Serra. Sulejmani, Marinaj, Battisti, Ciucci, Karsenty.



All.: Sergio Pirozzi