Lazio e Roma: i possibili incroci in un mese e mezzo

I possibili incroci tra Lazio e Roma nella stagione 2024-2025 si preannunciano come una serie di sfide roventi che infiammeranno i cuori dei tifosi capitolini. Cinque incontri distribuiti su un mese e mezzo, con un’intensità e una rivalità che caratterizzeranno ogni singolo match. Ecco come si sviluppa il quadro:

Lazio-Roma, andata delle semifinali di Coppa Italia – 2 aprile 2024

La prima sfida arriva a inizio aprile, nella cornice della Coppa Italia. Un derby che, pur non essendo il primo della stagione, segnerà il destino di una delle due squadre, con la qualificazione alla finale in palio. La Lazio davanti al proprio pubblico, cercherà di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Lazio-Roma, andata dei quarti di finale di Europa League – 10 aprile 2024

La competizione europea aggiunge una dimensione internazionale a questo derby, rendendo ogni partita un’occasione di prestigio.

Lazio-Roma, partita di campionato – 13 aprile 2024

Tre giorni dopo l’andata della Europa League, il campionato chiama. Il derby di Serie A, che avrà luogo all’Olimpico, sarà fondamentale per la corsa alla Champions League e alla qualificazione alle coppe.

Roma-Lazio, ritorno dei quarti di finale di Europa League – 17 aprile 2024

Il ritorno di Europa League si svolgerà tra le mura giallorosse, e sarà un’occasione imperdibile per entrambe le squadre. Dopo l’andata, i tifosi si prepareranno a un’altra notte da brividi, con le due formazioni che si giocano tutto per avanzare nel torneo europeo.

Roma-Lazio, ritorno delle semifinali di Coppa Italia – 23 aprile 2024

A chiudere questo ciclo di partite sarà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, che potrebbe riservare l’ultimo colpo di scena. Con il passaggio in finale in palio, la sfida sarà senza esclusione di colpi. Le due squadre si confronteranno per cercare di superare l’ultimo ostacolo prima di arrivare all’ambito trofeo.

Un mese di fuoco, quindi, per Lazio e Roma, con una serie di incroci che potrebbero cambiare il volto della stagione. Non solo il derby per eccellenza, ma un vero e proprio tour de force che vedrà impegnate le due squadre in un susseguirsi di sfide determinanti sia in campionato che in coppe. Una rivalità che si fa sempre più intensa, con il rischio che ogni partita diventi decisiva per il destino di entrambi i club.