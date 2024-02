Torino-Lazio, le formazioni ufficiali

Manca ormai poco all’inizio di questo match-spartiacque che vedrà affrontarsi Torino e Lazio presso lo Stadio Olimpico Grande Torino.

Nel match valevole per il recupero della 21° giornata di Serie A TIM, la Lazio è chiamata alla vittoria dopo lo stop subito in casa con il Bologna. I rossoblù, grazie a quella vittoria per 1-2, sono balzati a +8 in classifica e ora (insieme all’Atalanta) possiedono un vantaggio sostanzioso dai biancocelesti. A questo punto non ci si può più permettere di lasciar nessun punto indietro: non vincere questa sera potrebbe voler dire addio alla corsa Champions.

Di seguito le scelte dei due mister:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Marina; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi , Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

La squadra allenata da Ivan Juric, che tra le mura di casa ha costruito il suo “fortino” (2 sconfitte dall’inizio del campionato) si sta dimostrando una squadra ostica da affrontare, molto compatta e che lascia pochi spazi agli avversari. I granata sono in buon momento di forma: a testimoniarlo sono gli ultimi 6 risultati utili consecutivi, conditi da una vittoria per 3 a 0 sui Campioni d’Italia. 12 clean sheets e terza miglior difesa del campionato (sotto solo a Inter e Juve).

La squadra di Sarri invece, è apparsa a corto di energie nell’ultimo match casalingo contro il Bologna, subendo un calo vertiginoso nel secondo tempo. Complici i tanti impegni ravvicinati che sta affrontando la compagine biancoceleste nell’ultimo periodo: questa è la quarta partita negli ultimi 12 giorni, lunedì si gioca di nuovo con la Fiorentina.