Lazio, il dato sui biglietti venduti per Atalanta e Derby

Trasferta a Lecce: La Lazio con i tifosi al seguito

La Lazio è pronta a lasciarsi alle spalle la sconfitta contro l'Inter e affrontare il Lecce in trasferta. Non mancherà il supporto dei tifosi, che continuano a sostenere la squadra in ogni partita. A più di 24 ore dall’incontro, il settore ospiti è già vicino al sold out, confermando ancora una volta la passione dei sostenitori biancocelesti, sempre presenti nelle trasferte dove la vendita non è stata vietata. La sfida contro i pugliesi sarà fondamentale per mantenere alta la concentrazione in vista del prosieguo della stagione.

Biglietti in vendita per Atalanta e Derby

Oltre alla partita con il Lecce, alla Lazio restano altre due sfide prima della conclusione del girone di andata: il confronto casalingo contro l’Atalanta il 28 dicembre e il derby della Capitale il 5 gennaio. La vendita dei biglietti procede a ritmo sostenuto per entrambi gli eventi. Per il match contro la Dea, in programma all’Olimpico, sono stati venduti già 8000 biglietti, da aggiungere ai 29.036 abbonati. Per il derby, invece, la prelazione riservata agli abbonati ha fruttato finora 12.700 tagliandi, ma la vendita libera, che partirà domenica 22 dicembre, promette di aumentare ulteriormente questi numeri.