Lazio, Tavares vuole riscattarsi: il Lecce nel mirino

Tavares in cerca di riscatto

Dopo la deludente prestazione contro l’Inter, in cui è stato uno dei peggiori in campo, Tavares vuole voltare pagina e dimostrare il suo valore. La sua disattenzione su Dumfries è stata uno degli episodi più criticati, ma il match contro il Lecce rappresenta un’occasione per riscattarsi. Il portoghese, che ha impressionato nella prima parte di stagione con 8 assist in 10 giornate, punta a tornare decisivo. L’ultimo passaggio vincente risale alla gara contro il Como nella notte di Halloween, quando servì Pedro per un gol di sinistro.

Una sfida cruciale per la Lazio

La trasferta contro il Lecce, prevista domani alle 20:45 al Via del Mare, sarà un appuntamento importante per la Lazio per chiudere al meglio l’anno solare. La squadra dovrà però affrontare un calendario impegnativo: dopo il match in Puglia, i biancocelesti ospiteranno l’Atalanta e poi affronteranno il derby. In questo contesto, Tavares vuole ritrovare lo smalto dei primi mesi di stagione, confermandosi uno degli acquisti più azzeccati dell’estate e contribuendo ai successi della sua squadra.