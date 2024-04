MOVIOLA ROMA-LAZIO | Mancano ammonizioni nel secondo tempo

Roma-Lazio che si è giocata quest'oggi alle ore 18 è stata arbitrata da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

La moviola del primo tempo

I primi 45 minuti, che hanno visto allo scadere il gol di Gianluca Mancini, non è stato segnato da un evento in particolare. Al minuto 21 è stato ammonito Vecino per un fallo su Llorente. Giusta la scelta di estrarre il cartellino giallo per il centrocampista uruguaiano, essendo entrato in ritardo sul difensore giallorosso. La direzione è, inoltre, stata continua, con un metro di giudizio volto a lasciar correre sui minimi contatti, evitando così un fischio continuo.

La moviola del secondo tempo

La ripresa è iniziata con la stessa conduzione di gara da parte dell'arbitro, ma in una situazione decisamente più complessa data da un maggiore nervosismo. Giuste tutte le ammonizioni del secondo tempo, ma in occasione degli eccessi di foga da parte di Pedro e Castellanos, mancano i gialli per Paredes e Angelino, che hanno spinto e provocato i due giocatori della Lazio. Nessuna situazione eclatante di cui discutere.