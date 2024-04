Gianluca Mancini: "Non vincevamo da tanto, venivamo da risultati negativi nei derby"

Al termine del derby vinto dai giallorossi contro la Lazio con un gol di Mancini. L'autore del gol vittoria ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

Il derby vinto dopo tanto e con il gol che mi mancava, sono l'uomo più felice del mondo. Non vincevamo da tanto, quindi se lo meritano perché anche quando abbiamo perso sono stati con noi, l'importante era vincere. L'inchino era per la curva fantastica, va a loro. Ho avuto qualche problemino, poi all'intervallo mi hanno scaldato, ho preso qualcosa. In queste partite esco solo con la gamba rotta. Ci dà la carica giusta, venivamo da risultati negativi.