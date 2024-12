La Cena di Natale 2024: tutti gli arrivi e aggiornamenti - FOTO

All'indomani della pesante sconfitta casalinga per 0-6 contro l'Inter di Simone Inzaghi, la squadra di Baroni si ritrova a Palazzo della Civiltà, nella zona Eur di Roma, per l'ormai consueto appuntamento con la cena annuale di Natale in vista delle imminenti festività natalizie. Presenti all'evento tutti i componenti della prima squadra maschile e femminile, con i rispettivi staff.

L'arrivo dei calciatori e dei membri della società

Ecco le foto dei primi calciatori biancocelesti che hanno raggiunto il Palazzo della Civiltà per la Cena di Natale della Lazio 2024.

Gli aggiornamenti

Ore 20:00: i primi ad arrivare sono Loum Tchaouna e Boulaye Dia.

Ore 20:10: arriva Pedro con la moglie

Ore 20:13: Angelo Fabiani

Ore 20:14: anche Alessio Romagnoli ha raggiunto l’evento per la cena di Natale della squadra

Ore 20:15: arrivano separatamente anche Mandas con la compagna e Mario Gila

Ore 20:18: anche Akpa Akpro raggiunge la squadra